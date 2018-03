Ruim honderd Russische diplomaten uitgezet

maandag 26 maart 2018 , 20:37

SKRIPAL

O v e r z i c h t met nieuwe gegevens

BRUSSEL/WASHINGTON (ANP /RTR /DPA ) - Als reactie op de vergiftiging van een Russische ex-spion wijzen een aantal Europese landen en de Verenigde Staten gezamenlijk ruim honderd Russische diplomaten uit. Circa twintig landen scharen zich achter de maatregel. Nederland zegt twee diplomaten de wacht aan.

De Britse minister Boris Johnson (Buitenlandse Zaken) sprak over een ,,uitzonderlijke internationale reactie''. Hij noemde het de ,,grootste collectieve uitwijzing van Russische inlichtingenofficieren ooit''. Zelf had Londen al eerder besloten tot de uitwijzing van 23 Russische diplomaten vanwege de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in Salisbury.

De Verenigde Staten wijzen zestig diplomaten uit. Ook moet het Russische consulaat in Seattle de deuren sluiten. Onder de zestig Russen die Washington uitzet, zijn twaalf Russische diplomaten bij de Verenigde Naties. De Amerikaanse regering beschuldigt de VN-diplomaten van het doen van inlichtingenwerk. Canada zet vier Russen uit.

Ook een kleine twintig Europese landen hebben stappen tegen Rusland gezet. De meeste zijn EU-lidstaten. Zowel Duitsland als Frankrijk zet vier Russische diplomaten uit. Tsjechië zegt drie Russische diplomaten de wacht aan. Litouwen zet drie diplomaten uit. Oekräine, dat geen lid is van de EU, stuurt dertien diplomaten weg.

Volgens Groot-Brittannië zit Rusland achter de vergiftiging van Sergej Skripal en zijn dochter, maar Moskou ontkent dat in alle toonaarden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde ,,dat machtige krachten'' in de VS en Groot-Brittannië achter de vergiftiging zaten, maar gaf geen toelichting op die beschuldiging. Het departement ziet de aangekondigde uitwijzing van ruim honderd diplomaten als een ,,onvriendelijke daad'', die niet onopgemerkt zal blijven.

Rusland heeft nog geen tegenmaatregelen aangekondigd. Het Kremlin liet weten dat president Vladimir Poetin daar het laatste woord over heeft.

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven