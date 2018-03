Toezichthouder kondigt onderzoek Facebook aan

maandag 26 maart 2018 , 19:48

WASHINGTON (ANP ) - De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft een onderzoek aangekondigd naar Facebook. De toezichthouder wil weten of het technologiebedrijf privacyrichtlijnen heeft geschonden. Vorige week deden al geruchten de ronde dat de FTC zich in Facebook zou verdiepen, maar de officiële aankondiging gaf Facebook toch een nieuwe opdoffer op de beurs in New York.

Aanleiding voor het onderzoek is het schandaal rond data-onderzoeker Cambridge Analytica, dat een rol speelde in de verkiezingscampagne van president Donald Trump . Het bedrijf zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt voor kiezersprofielen.

Als blijkt dat Facebook de privacy-instellingen van zijn gebruikers heeft omzeild kan de FTC per geconstateerde overtreding een boete van duizenden dollars per dag opleggen. De FTC liet maandag weten de geluiden over Facebook die vorige week de kop opstaken ,,zeer serieus" te nemen.

Facebook zelf excuseerde zich bij monde van topman Mark Zuckerberg, maar verwierp in een verklaring ,,elke suggestie'' van een overtreding. Het bedrijf bleef erbij dat het gehandeld heeft volgens de privacy-instellingen van zijn gebruikers. ,,Privacy en databeveiliging liggen ten grondslag aan elke beslissing die we maken.''

Zuckerberg kreeg maandag ook een uitnodiging van de Amerikaanse Senaat om op 10 april uitleg te geven over het misbruik van gebruikersgegevens. Ook de topmannen van Google en Twitter zijn opgeroepen door de justitiecommissie. Eerder riepen de handelscommissie van de Senaat en commissies van het Huis van Afgevaardigden Zuckerberg ook al op het matje.

Ook in andere landen wordt de techgigant met argusogen bekeken. Zo vroegen verschillende EU -lidstaten en de Europese Commissie om garanties dat gegevens niet opnieuw in verkeerde handen kunnen vallen. Daarnaast wordt op sociale media onder #deletefacebook ertoe opgeroepen Facebook de rug toe te keren.

