VS wijzen 60 Russen uit en sluiten consulaat

maandag 26 maart 2018 , 15:32

Bron: Meghas - WikiMedia

WASHINGTON (ANP /DPA /RTR ) - De VS wijzen zestig Russische diplomaten uit. Het gaat om medewerkers van Russische inlichtingendiensten. Daarnaast moet het Russische consulaat in Seattle worden gesloten. Dit meldde het Witte Huis, dat daarmee de moordaanslag met gif in Engeland op een Russische ex-spion, Sergej Skripal, veroordeelt en steun betuigt voor het Britse standpunt in de kwestie.

De Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, heeft gezegd dat de uitwijzingen de laatste restjes van betrekkingen tussen de VS en Rusland verwoesten.

De Britten stellen dat de aanslag begin maart op Skripal in Salisbury is uitgevoerd met een uitzonderlijk zenuwgas dat ooit in de Sovjet-Unie is ontwikkeld. Dat zou een aanwijzing zijn dat het Kremlin erachter zit. De voornaamste slachtoffers van het gif, de 66-jarige Skripal en zijn dochter Joelia, liggen in coma. Rusland ontkent betrokkenheid en stelt dat het geen enkel motief heeft om Skripal nu met dat merkwaardige gif te bestoken.

Groot-Brittannië heeft bondgenoten opgetrommeld om maatregelen tegen Moskou te nemen. In Europa hebben maandag veertien landen stappen tegen Rusland genomen. Nederland heeft twee Russen uitgewezen. Afgelopen week is op de EU-top tot gezamenlijke maatregelen besloten.

