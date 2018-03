Veertien EU-landen zetten Russen uit

maandag 26 maart 2018 , 16:08

BRUSSEL (ANP ) - Veertien EU -lidstaten hebben maandag besloten Russische diplomaten uit hun land te zetten. Dat maakte EU-president Donald Tusk in Brussel bekend. Hij sloot niet uit dat nog meer Europese landen de komende dagen volgen met maatregelen als reactie op de gifaanslag in het Engelse Salisbury op een voormalig Russisch dubbelspion.

Groot-Brittannië wees eerder al 23 diplomaten uit, nu volgen ook Duitsland, Frankrijk, Nederland, Denemarken en andere landen. De maatregelen zijn een reactie op de moordaanslag met een zenuwgas in Engeland op een Russische ex-spion, Sergej Skripal. Met het uitzetten van de diplomaten uiten de landen hun solidariteit met Groot-Brittannië in het conflict.

Nederland zet twee inlichtingenmedewerkers uit. Zowel Duitsland als Frankrijk zet vier Russische diplomaten uit. Tsjechië zegt drie Russische diplomaten de wacht aan. Letland heeft een Russische militaire attaché laten weten dat hij moet vertrekken en Litouwen zet drie diplomaten uit. Oekraïne stuurt dertien diplomaten terug naar Rusland.

Eerder op maandag riepen vier EU-landen de Russische ambassadeur in hun land op het matje over de kwestie. Het waren Estland, Letland, Litouwen en Polen. Deze Europese landen hebben alle vier een grens met Rusland. Op de Europese top van afgelopen week is afgesproken dat EU-landen als steun aan de Britten stappen tegen Rusland gaan ondernemen.

Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag begin maart met een chemische stof die ooit in de toenmalige Sovjet-Unie is ontwikkeld. Moskou stelt dat de Britten die uit de Europese Unie wil stappen, de kwestie misbruiken om de de betrekkingen tussen de EU en Rusland te beschadigen.

Op een EU-top afgelopen week veroordeelden de 28 ,,in de scherpst mogelijke bewoordingen" de aanval met zenuwaanval. Ze besloten gecoördineerd maatregelen te treffen.

