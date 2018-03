4 EU-landen roepen ambassadeur Rusland op matje

maandag 26 maart 2018 , 12:33

MOSKOU (ANP /RTR ) - Vier EU -landen hebben de Russische ambassadeur in hun land op het matje geroepen. Russische media berichten dat de ambassadeurs in Estland, Letland, Litouwen en Polen maandag naar het ministerie van Buitenlandse Zaken daar zijn geroepen. De Oost-Europese landen hebben alle vier een grens met Rusland.

Aangenomen wordt dat de vier landen hiermee maatregelen tegen Rusland nemen in verband met de moordaanslag begin deze maand in het Zuid-Engelse Salisbury. Daar zijn een voormalige Russische dubbelspion, Sergej Skripal, en zijn dochter begin deze maand in aanraking gekomen met een uitzonderlijk soort zenuwgas dat ooit in de Sovjet-Unie is ontwikkeld. Het spul heeft de twee niet gedood, maar ze liggen in coma. Londen beschuldigt het Kremlin ervan hier achter te zitten. Rusland ontkent betrokkenheid.

Op de Europese top van afgelopen week is afgesproken dat EU-landen als steun aan de Britten stappen tegen Rusland gaan ondernemen.

