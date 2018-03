MH17-monument onthuld bij vliegbasis Eindhoven

zaterdag 24 maart 2018 , 15:46

EINDHOVEN (ANP ) - Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk en burgemeester John Jorritsma van Eindhoven hebben zaterdag bij vliegbasis Eindhoven een gedenkteken onthuld voor de slachtoffers van de MH17-vliegramp. Het beeld De Verbinding staat bij de ingang van de vliegbasis, een plek die bij de nabestaanden emoties oproept omdat alle slachtoffers in 2014 via Eindhoven uit Oekraïne zijn teruggekomen.

Tijdens diverse ceremonies werden kisten met menselijke resten op de basis in rouwauto's gezet en in colonne naar Hilversum gebracht. De ingang van de vliegbasis veranderde destijds in een bloemenzee.

Het monument is een initiatief van de stichting Walk-for-298, opgericht door een van de hulpverleners tijdens de aankomstceremonies. Het initiatief in Eindhoven staat los van het nationale monument in Vijfhuizen (bij Schiphol) dat vorig jaar officieel werd geopend.

