Relatie EU en Turkije vlak voor top op scherp

vrijdag 23 maart 2018 , 17:25

BRUSSEL (ANP ) - Een topoverleg tussen Turkije en de EU maandag in Bulgarije, bedoeld om de relatie te ontdooien, dreigt zijn doel te gaan missen. Ankara is boos omdat de 28 EU-leiders het land scherp hebben bekritiseerd.

President Recep Erdogan ontmoet EU-president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in de stad Varna aan de Zwarte Zee. Maar ,,door een opeenstapeling van probleemdossiers'', aldus Juncker, wordt het geen makkie.

De EU-leiders hebben Turkije op hun top in Brussel veroordeeld vanwege ,,illegale’’ marine-activiteiten in de wateren van EU-lid Cyprus. De Turken verhinderen gasboringen bij het eiland en de EU-leiders eisen dat Ankara daarmee stopt. Ook hebben ze ,,ernstige zorgen over de aanhoudende detentie van EU-burgers in Turkije, onder wie twee Griekse soldaten".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt de EU nu van ,,onaanvaardbare uitlatingen" en dreigt dat die ,,uiteraard geen constructieve resultaten opleveren.’’

Volgens Tusk komen ook andere gevoelige kwesties aan de orde, zoals de Turkse acties in Syrië.

Terug naar boven