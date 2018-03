Groen licht voor overgangsperiode na brexit

vrijdag 23 maart 2018 , 13:45

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - De EU-leiders hebben hun goedkeuring gegeven aan een overgangsperiode voor de Britten na hun vertrek uit de EU op 29 maart 2019. Op hun top in Brussel zetten de 27, want premier Theresa May mocht er niet meer bij zijn, ook het licht op groen voor de onderhandelingen over de laatste fase van de brexit.

Die gaan over de toekomstige relatie tussen Brussel en Londen. De EU zet in op een ,,evenwichtig, ambitieus en breed vrijhandelsverdrag''. Ook wil de EU ,,een zo nauw mogelijke band'' op andere terreinen, vooral in de strijd tegen terrorisme en internationale misdaad. Maar ook als het om veiligheid, defensie en buitenlandbeleid gaat is dat nodig.

Maandag bereikten EU-onderhandelaar Michel Barnier en de Britse brexitminister David Davis overeenstemming over een transitietijd tot 1 januari 2021 waarin voor de Britten de regels van de douane-unie en interne markt blijven gelden. Ze mogen dan niet meer meebeslissen over EU-wetgeving. In die periode van 21 maanden kunnen EU-burgers zich vrij blijven vestigen in Groot-Brittannië.

Over de scheidingsvoorwaarden zijn enkele punten nog niet uitonderhandeld. De regeringsleiders willen dat daar nu extra inspanningen voor worden gedaan.

May reageerde tevreden. ,,Ik geloof dat er een nieuwe dynamiek is in de onderhandelingen. We benaderen dit in een geest van samenwerking en een kans voor de toekomst. We moeten nu gaan zitten en een werkbare oplossing bepalen voor Noord-Ierland.'' Zowel de EU als de Britten willen een 'harde grens' met grenscontroles voorkomen, maar hoe dat juridisch en praktisch moet tussen een EU-land (Ierland) en een niet-EU-land is de grote vraag.

Terug naar boven