EU-top eist schrappen staalheffingen Trump

BRUSSEL (ANP ) - De EU-leiders 'nemen kennis' van de tijdelijke uitzondering op Amerikaanse staal- en aluminiumheffingen voor Europa maar roepen Amerika op de uitgestelde maatregel permanent te schrappen. In een verklaring op hun top in Brussel zeggen de 28 het besluit van de Verenigde Staten te betreuren. ,,Deze maatregelen kunnen niet worden gerechtvaardigd en zijn een ongepast middel tegen het echte probleem van overcapaciteit.''

De EU weet volgens diplomatieke bronnen nog steeds niet precies wat haar boven het hoofd hangt. De leiders wachtten donderdagnacht tot 1 uur tevergeefs op een officieel bericht uit Washington.

President Donald Trump lijkt zijn pijlen vooral op China te richten. Wat hij verwacht van de EU is onduidelijk. Volgens de Belgische premier Charles Michel voert Trump de druk op om de EU ,,met een revolver op ons hoofd’’ tot onderhandelingen te dwingen. ,,Dat is een vreemde manier om met een partner om te gaan.’’ Trump verwijt de EU onder meer te hoge invoertarieven op Amerikaanse auto's.

In de verklaring wijzen de leiders op het belang van dialoog tussen de transatlantische partners en internationale afspraken via de Wereldhandelsorganisatie . ,,Vrije en eerlijke handel is een van de machtigste motoren voor economische groei.''

Ook zeggen ze de Europese Commissie volledig te steunen bij alle stappen die ze neemt voor het Europese handelsbelang. Brussel heeft al een reeks tegenmaatregelen voorbereid. EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel), die deze week in Washington overleg voerde met de Amerikaanse minister Wilbur Ross, twitterde vrijdagochtend dat ,,de EU alle opties openhoudt''.

