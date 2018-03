Minister wil gelijke behandeling vieze trucks

vrijdag 23 maart 2018 , 10:54

DEN HAAG (ANP ) - Ook buitenlandse vrachtwagens moeten aan strenge normen voldoen om te worden toegelaten tot milieuzones in de grote steden. Desnoods moeten in Europees verband afspraken worden gemaakt over de uitwisseling van uitstootgegevens zodat oude en vervuilende trucks kunnen worden geweerd. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.

Transportbedrijven klagen in het AD dat vervuilende trucks uit met name Oost-Europese landen ongestoord de milieuzone in Rotterdam in en uit kunnen rijden. ,,Dat is zeker niet de bedoeling'', zegt Van Nieuwenhuizen. ,,Je hebt die zones niet voor niets. Dan kan het niet zo zijn dat Nederlanders netjes aan de regels moeten voldoen, en dat de rest met allerlei vieze wagens wel gewoon erin rijdt.''

Van Nieuwenhuizen belooft de kwestie aan te kaarten bij haar Europese collega's. ,,We zullen in overleg moeten met de landen waar die vrachtwagens vandaan komen.''

