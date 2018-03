EU-landen: Rusland achter aanslag zenuwgas

donderdag 22 maart 2018 , 23:16

EU-TOP - SKRIPAL

BRUSSEL (ANP ) - De regeringsleiders van de EU-landen zijn het erover eens dat Rusland hoogstwaarschijnlijk achter de zenuwgasaanval in Salisbury op een oud-dubbelspion zit. Volgens hen is er geen andere plausibele verklaring voor, liet EU-president Donald Tusk weten op een top in Brussel.

De leiders hebben de eerste 2,5 uur van hun diner gepraat over Rusland. De Britse premier May, de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron hadden voor het eten beraadslaagd over een sterkere veroordeling van de aanval.

De ministers van Buitenlandse Zaken kwamen maandag niet verder dan dat de EU de Britse vaststelling dat Rusland hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is ,,zeer serieus'' neemt. Naar verluidt wilden Griekenland en Hongarije de schuld niet bij Rusland leggen. Kennelijk zijn deze landen nu wel zover. Nederland toonde zich overigens ook voorzichtig.

De lidstaten gaan nu bekijken voor maatregelen er volgen, waarbij rekening wordt gehouden met antwoorden die Rusland geeft op de vragen die met name de Britten hebben gesteld.

