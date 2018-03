EU-regeringsleiders zwijgen over staalkwestie

donderdag 22 maart 2018 , 19:57

EU-TOP/STAALHEFFING

BRUSSEL (ANP ) - De EU-regeringsleiders willen vooralsnog niet reageren op de berichten dat de Amerikaanse importheffingen voor buitenlands staal en aluminium niet zullen gelden voor de Europese Unie. Ze zouden het onderwerp donderdagmiddag op de top in Brussel al bespreken, maar dat is naar de donderdagavond verschoven. Het EU-standpunt volgt vrijdag, zei EU-president Donald Tusk.

,,We hebben allemaal afgesproken daar niets over te zeggen’’, lichtte premier Mark Rutte toe. ,,We willen precies snappen wat Amerika hierover te zeggen heeft en we willen bespreken hoe we daar vervolgens mee omgaan.’’

President Trump besloot wel China met heffingen te treffen. ,,Voor ons is cruciaal dat de wereldhandel volgens regels verloopt", zei de premier daarover. ,,We zijn de vijfde exporteur van de wereld. Dus voor ons is dit zó vitaal.’’

