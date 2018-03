May, Merkel en Macron bepraten aanval zenuwgas

donderdag 22 maart 2018 , 16:36

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - De Britse premier Theresa May , bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron beraadslagen donderdag in Brussel onderling over de aanslag met zenuwgas in het Engelse Salisbury op een Russische oud-dubbelspion. De 28 EU-leiders zullen de aanval op hun EU-top ,,in de sterkst mogelijke bewoordingen'' veroordelen maar steggelen over hoe hard Rusland de schuld moet krijgen.

De lidstaten zitten niet op één lijn. Volgens de Griekse premier Alexis Tsipras is de EU ,,solidair'' met de Britten maar moet ze ,,heel erg verantwoord'' omgaan met de kwestie. In de ontwerptekst staat nu dat de EU de Britse beoordeling ,,extreem serieus'' neemt dat ,,hoogstwaarschijnlijk'' de Russen verantwoordelijk zijn. May, Macron en Merkel willen hardere woorden.

Volgens May maakt de ,,roekeloze aanval'' op Sergej Skripal deel uit van ,,een patroon van Russische agressie tegen Europa''.

Voor eventuele extra EU-sancties tegen Moskou is het nog te vroeg. Volgens May zijn er wel EU-landen die overwegen Russische diplomaten uit te wijzen. Premier Mark Rutte zei dat dat ,,niet aan de orde'' is.

