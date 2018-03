EU-leiders veroordelen Turkije om Cyprus

donderdag 22 maart 2018 , 15:04

BRUSSEL (ANP ) - Turkije krijgt met ,,een scherpe veroordeling’’ een stevige tik op de vingers van de 28 EU-leiders vanwege provocaties in de territoriale wateren van Cyprus. De EU verklaart zich op een top in Brussel ,,volledig solidair met Cyprus en Griekenland’’, zo blijkt uit de ontwerpconclusies.

Turkse marineschepen houden sinds februari een schip tegen van het Italiaanse energiebedrijf ENI dat onderzoek wil doen naar gasvondsten in zee nabij Cyprus. Vorige maand zou bovendien de Turkse kustwacht een Griekse patrouilleboot hebben geramd die mede is betaald door de EU . De leiders noemen de acties van de Turkse marine in de Middellandse en Egeïsche Zee ,,illegaal’’ en roepen Ankara op ermee te stoppen. Cyprus is gewettigd de eigen wateren te onderzoeken en zijn natuurlijke bronnen te exploiteren, aldus de EU.

Daarnaast hebben de leiders ,,toenemende zorgen'’ over de aanhoudende detentie van EU-burgers in Turkije. Ze vragen om een snelle oplossing.

De verhoudingen tussen Cyprus, sinds 2004 lid van de EU, en Turkije zijn al decennia gespannen. In 1974 bezette Turkije het noordelijk deel van het eiland. De republiek Noord-Cyprus wordt alleen door Ankara erkend. De top roept Turkije op de relaties met alle EU-lidstaten inclusief de republiek Cyprus te normaliseren.

