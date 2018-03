'EU verwacht uitzondering op importheffing VS'

donderdag 22 maart 2018 , 10:59

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Unie verwacht dat ze zal worden uitgezonderd van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium die vrijdag van kracht worden. Dat meldden ingewijden bij de EU aan persbureau Bloomberg.

Er wordt verwacht dat de Amerikaanse president Donald Trump donderdag met een aankondiging van de ontheffing voor de EU zal komen. Woensdag lieten de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross en EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström weten dat het nog verre van zeker was of de importheffingen op staal en aluminium ook voor de EU gaan gelden. Malmström was op bezoek in Washington.

Eerder kregen al Canada, Mexico en Australië vrijstelling van de importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. De EU heeft gezegd dat als er geen ontheffing van Trump komt, een klacht zal worden ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

