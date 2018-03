EU-leiders twee dagen bijeen in Brussel

donderdag 22 maart 2018 , 5:00

EU-TOP

BRUSSEL (ANP ) - De 28 EU-leiders zijn donderdag en vrijdag in Brussel bijeen. Belangrijke gespreksonderwerpen zijn de Amerikaanse importheffing op staal en de gifaanval op de ex-dubbelspion Sergej Skripal in het Engelse Salisbury. Ook de brexit en de eurozone worden besproken en mogelijk het Facebookschandaal.

Donderdag om 15.00 uur begint de top met een ‘uitwisseling van inzichten’ met de voorzitter van het EU-parlement, Antonio Tajani. Een half uur later begint de eerste werksessie over economische en sociale onderwerpen, migratie en de handelsrelatie met Amerika.

Om 19.00 uur geven EU-president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een persconferentie, voor het diner vanaf 19.30 uur. Daar praten de leiders over Turkije, belastingen en de volgens de Britten Russische aanslag op Skripal.

De top wordt vrijdag zonder May om 9.00 uur hervat. De 27 beoordelen het deze week bereikte akkoord over een overgangsperiode na de brexit in 2019. Ook bepalen ze hun strategie voor de toekomstige relatie met Londen.

Vanaf 11.30 uur spreken de leiders van de eurolanden over de toekomst van de eurozone.

Om 13.30 uur is een persconferentie van Tusk en Juncker voorzien.

