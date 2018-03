'Verdubbel EU-budget voor onderzoek'

woensdag 21 maart 2018 , 12:01

BRUSSEL/UTRECHT (ANP) - De EU zou de investeringen in onderzoek, innovatie en onderwijs moeten verdubbelen naar 160 miljard euro in de periode 2021-2027. Die oproep doen dertien Europese verenigingen van universiteiten.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei vorige week te ,,dromen'' van verdubbeling van het zogenoemde Horizon 2020-programma naar 160 miljard euro. Dat levert volgens hem tot 2040 650.000 banen op en een half procent economische groei. ,,Ik geloof dat we dat moeten doen. De EU zal daarmee wereldwijd een van de voornaamste spelers worden in het domein van onderzoek en innovatie.''

De Liga van Europese Onderzoeksuniversiteiten (LERU) onderschrijft die boodschap. ,,Met dit extra geld kan ons continent een leidende wereldpositie verwerven op gebieden als de circulaire economie, bestrijding van infectieziekten en duurzame ontwikkeling'', aldus LERU-voorzitter en rector van de Universiteit Utrecht Bert van der Zwaan. Volgens hem wordt nu slechts een op de vijf onderzoeksvoorstellen gehonoreerd.

Het pleidooi van de universiteiten is input voor de meerjarenbegroting na 2020. De Europese Commissie komt in mei met voorstellen.

De Europese Rekenkamer stelde woensdag in een rapport dat vereenvoudiging van de EU-financiering voor onderzoek na 2020 hard nodig is. ,,Horizon 2020 is complex vanwege de uiteenlopende verordeningen, regels, richtsnoeren, procedures en processen die gelden voor de uitvoering en de vele bijbehorende financieringsinstrumenten”, zegt Rekenkamerlid Alex Brenninkmeijer. Onnodige complexiteit brengt risico’s met zich mee, waarschuwt de Nederlander. Zo kunnen de regels verschillend worden uitgelegd. Bovendien zijn sommige onderzoekers bezorgd over een gebrek aan rechtszekerheid.

