'Zuckerberg moet in EU-parlement uitleg geven'

dinsdag 20 maart 2018 , 17:48

FACEBOOK

BRUSSEL (ANP) - Facebookbaas Mark Zuckerberg moet de 500 miljoen EU-burgers geruststellen over hun privacy. De voorzitter van het Europees Parlement wil duidelijkheid van de topman van het sociale medium dat hun persoonlijke gegevens 'niet zijn gebruikt om de democratie te manipuleren', aldus Antonio Tajani. Hij heeft de Amerikaanse multimiljardair daarom uitgenodigd in het EU-parlement, de vertegenwoordiging van die Europese burgers.

Facebook is in opspraak gekomen doordat persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers in de VS zou zijn misbruikt ten behoeve van Donald Trumps campagne voor de presidentsverkiezingen. De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) doet volgens Amerikaanse media een onderzoek naar het internetbedrijf. De toezichthouder zou willen nagaan of het privacyrichtlijnen heeft geschonden waardoor het bedrijf Cambridge Analytica toegang tot persoonlijke gegevens had. Die werden voor Trumps campagne gebruikt.

EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) is momenteel in de VS waar ze hoopt op opheldering over de zaak. ,,Deze kwestie moet diepgaand onderzocht worden. Europeanen moeten weten hoe hun gegevens worden gebruikt'', twitterde ze.

Terug naar boven