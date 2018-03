Nederland wil geen extra geld voor vluchtelingendeal betalen

dinsdag 20 maart 2018 , 11:04

Bron: © European Union

DEN HAAG (PDC) - Nederland verzet zich in Brussel hevig tegen het betalen van meer geld aan Turkije. De kosten voor het tweede deel van de vluxchtelingendeal die de lidstaten moeten betalen, komen voor Nederland op 100 miljoen euro. Achter de schermen wordt geruzied over de vraag wie de nieuwe betaling voor de vluchtelingendeal aan Turkije moet aftikken.

Twee jaar geleden werd met Turkije een deal gesloten die onder andere inhield dat de EU aan Turkije zes miljard euro zou betalen. Dit geld is bedoeld voor de opvang van Syrische vluchtelingen in het land, zodat geen gevaarlijke tocht richting de EU ondernemen.

In totaal is de rekening van het tweede deel van de deal drie miljard euro. Landen als Nederland en Duitsland hebben bij onderhandelingen over de begroting vorig jaar tegen de Europese Commissie gezegd dat het geld hiervoor uit de Europese begroting moet worden gehaald.

Dit is volgens Eurocommissaris Avramopoulos (Migratie) niet mogelijk. Hij wil slechts een miljard betalen. De rekening van twee miljard euro ligt nu op het bordje van de lidstaten. Volgens de vaste verdeelsleutel op basis van economische omvang betaalt Nederland hiervan vijf procent, zo'n honderd miljoen euro. Nederland legt zich hier nog niet bij neer en ook Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, België, Denemarken, Ierland en Finland denken er zo over.

Op 26 maart vindt de EU-Turkije top in het Bulgaarse Varna aan de Zwarte Zee plaats. Pas daarna wordt een definitief besluit verwacht over de rekening. Ondanks de moeizame verhouding met de regering van president Erdogan, werkt de Turkije-deal wel naar tevredenheid van de EU-lidstaten. De instroom van vluchtelingen is nagenoeg opgedroogd.

Bron: De Telegraaf, 17 maart 2018

