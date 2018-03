'EU gedreven door anti-Russische reflexen'

maandag 19 maart 2018 , 20:30

SKRIPAL

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat opmerkingen die maandag zijn gemaakt op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zijn gedreven door ,,anti-Russische reflexen''. De EU-ministers liet weten de aanslag met zenuwgas op een voormalige dubbelspion en zijn dochter in Salisbury in sterke bewoordingen te veroordelen. ,,De EU neemt de Britse vaststelling dat Rusland hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is zeer serieus’’, aldus de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

,,We betreuren het dat de Europese Unie opnieuw gehoorzaamt aan misleidende beschouwingen van 'eurosolidariteit' en aan het vergroten van anti-Russische reflexen'', zei het Russische ministerie in een reactie. ,,Deze stand van zaken siert het gemeenschappelijk buitenlands beleid van de EU uiteraard niet."

Moskou voegde daar nog aan toe dat alle chemische wapens in Rusland zijn vernietigd. Een feit dat de EU negeert, aldus het ministerie.

