Europese Unie veroordeelt aanslag Salisbury

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft maandag de aanslag met zenuwgas op een voormalige dubbelspion en zijn dochter in Salisbury in sterke bewoordingen veroordeeld. ,,De EU neemt de Britse vaststelling dat Rusland hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is zeer serieus’’, aldus de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De unie roept Moskou op alle vragen die de Britten en de internationale gemeenschap hebben gesteld te beantwoorden en direct volledige openheid van zaken te geven aan de organisatie tegen chemische wapens (OPCW) over het novitsjok-programma. Novitsjok is het zenuwgas dat bij de aanslag is gebruikt.

,,De levens van vele burgers werden bedreigd door deze roekeloze en illegale daad. De EU is geshockeerd en onvoorwaardelijk solidair met het Verenigd Koninkrijk’’, aldus de verklaring. ,,Het gebruik van chemische wapens onder welke omstandigheden dan ook is compleet onaanvaardbaar en vormt een veiligheidsdreiging voor ons allen.’’

De Britse minister Boris Johnson noemde de Russische ontkenningen ,,steeds absurder’', verwijzend naar de Russische bewering dit weekend dat Groot-Brittannië zelf, Tsjechië, Slowakije, de Verenigde Staten of Zweden de mogelijke herkomstlanden zijn van het zenuwgas.

,,Ze houden niemand meer voor de gek. Dit is een klassieke Russische strategie. Mensen kunnen zien dat Rusland probeert een speld van waarheid in een hooiberg van waarheid te verstoppen'', aldus Johnson, die later op de dag NAVO-topman Jens Stoltenberg ontmoet.

De Duitse minister Heiko Maas zei dat eventuele nieuwe sancties ter sprake zouden komen als de Britten daar om vragen. Hij tekende wel aan dat het volgens hem om een zaak tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland gaat en dat het belangrijk is in gesprek te blijven met het Kremlin.

