Auto-industrie bezorgd om gevolgen brexit

maandag 19 maart 2018 , 10:20

BRUSSEL (ANP) - De Europese autobranche maakt zich zorgen over de gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie. Autobranchevereniging ACEA roept onderhandelaars in het brexitproces op aandacht te hebben voor de problematiek.

ACEA wijst onder meer op auto's die in Groot-Brittannië zijn gemaakt, maar elders in de EU worden verkocht, en vice versa. De brancheorganisatie wil dat de huidige regels van goedkeuring van auto's door autoriteiten worden gehandhaafd, net als de regelgeving rond uitstoot. Verder vindt ACEA dat de douaneregels bij een brexit zo soepel mogelijk moeten zijn om vertragingen en verstoringen in het productieproces te voorkomen.

Groot-Brittannië is na Duitsland de grootste automarkt in de EU. In 2017 werden in het land ruim 2,5 miljoen nieuwe auto's verkocht.

