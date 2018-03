Invoer palmolie zit weer in de lift

maandag 19 maart 2018 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - De invoer van palmolie trek weer aan. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse import van palmolie in 2017 na jaren van afname weer toegenomen.

Palmolie wordt in allerlei voedingsmiddelen gebruikt, van pindakaas tot margarine en ijs. Het wordt daarnaast ook gebruikt in shampoo, cosmetica en biobrandstoffen. Nederland is in de Europese Unie met afstand de grootste handelaar van de omstreden grondstof.

De wereldwijde productie van palmolie is volgens tal van deskundigen een belangrijke factor bij ontbossing en uitputting van landbouwgrond. Ook zijn er zorgen over de arbeidsomstandigheden van landarbeiders, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de uitstoot van broeikasgassen.

Er kwam vorig jaar voor ruim 2 miljard euro aan ruwe palmolie, palmoliefracties en palmpitolie Nederland binnen. Dat is dik een vijfde meer dan een jaar eerder. Die toename komt voor ongeveer de helft doordat de prijzen zijn gestegen en voor de rest door de aangetrokken handel. De meeste palmolie is afkomstig uit Indonesië en Maleisië, maar steeds meer wordt geïmporteerd uit Latijns-Amerika.

Nederland is met 1,3 miljard euro ook de grootste palmolie-exporteur van de Europese Unie, op grote afstand gevolgd door Duitsland. Wat het land uitgaat zijn vooral palmoliefracties die worden gewonnen uit ingevoerde ruwe palmolie. Deze bewerking vindt in Nederland plaats. Ruwe palmolie en palmpitolie worden door Nederland nauwelijks uitgevoerd.

