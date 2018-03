'Vrije wereldhandel belangrijk thema op G20'

zondag 18 maart 2018 , 15:19

BUENOS AIRES (ANP/RTR) - De vrije wereldhandel is een van de belangrijkste thema's op de G20-top in het Argentijnse Buenos Aires. Dat meldde de nieuwe Duitse minister van Financiën Olaf Scholz in aanloop naar de bijeenkomst die maandag begint.

Ministers van Financiën en centralebankiers van twintig belangrijke industriële landen komen op die top bijeen. Tot de deelnemers behoort onder meer president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) en directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), net als de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

Scholz waarschuwde dat protectionisme schadelijk is voor de toekomstige economische groei en dat Duitsland gaat praten met de Verenigde Staten over de importheffingen op buitenlands staal en aluminium die president Donald Trump gaat invoeren. Die heffingen wakkerden de vrees aan voor een wereldwijde handelsoorlog omdat belangrijke handelspartners van VS zoals de Europese Unie en China met tegenmaatregelen kunnen komen.

