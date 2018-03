Oproep PvdA: gemeenten, schep publieke banen

zaterdag 17 maart 2018 , 8:00

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten moeten investeren in publieke banen om de openbare ruimte leefbaar te houden. Daarvoor pleiten PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher, PvdA-fractievoorzitter in het Europees parlement Paul Tang en een aantal lokale PvdA-wethouders en -lijsttrekkers in een ingezonden stuk in het AD. Het gaat om banen als conciërge, klassenassistent, straatcoach en speeltuinmedewerker.

Veel van dergelijke banen zijn wegbezuinigd, maar wel degelijk belangrijk, betogen ze. ,,Vanuit de logica van de markt is het blijkbaar doodnormaal om een topman 50 procent extra loon te bieden. Maar voor een extra conciërge op school is er geen geld, want niet efficiënt. Terwijl iedereen weet dat het andersom zou moeten zijn."

Omdat het kabinet (,,met marktfundamentalisten VVD en D66") het op dat punt laat afweten, moeten dus de gemeenten geld uittrekken voor publieke banen, vinden de PvdA-kopstukken.

