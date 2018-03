Spaanse privacyboete voor WhatsApp

donderdag 15 maart 2018 , 11:24

MADRID (ANP) - De Spaanse privacywaakhond AEPD heeft WhatsApp en moederbedrijf Facebook boetes van in totaal 600.000 euro opgelegd voor misbruik van gegevens van gebruikers. De toezichthouder spreekt van ernstige inbreuken op de privacy.

Berichtenapp WhatsApp werd in 2014 overgenomen door Facebook. Aanvankelijk werd WhatsApp-gebruikers beloofd dat hun gegevens niet met Facebook zouden worden gedeeld, maar in augustus 2016 werd duidelijk dat dat toch zou gebeuren. WhatsAppers kregen nieuwe gebruiksvoorwaarden voorgeschoteld en moesten instemmen om de app te kunnen blijven gebruiken.

De AEPD stelt vast dat het delen van gegevens door WhatsApp met Facebook in strijd is met Spaanse en Europese regels. Facebook ging vervolgens in de fout door de gegevens te gebruiken zonder expliciete toestemming van gebruikers.

Eerder kreeg Facebook ook al een tik op de vingers van toezichthouders in verschillende landen in Europa vanwege het gebruik van gegevens van WhatsApp. Woensdag meldde de Britse toezichthouder ICO nog dat Facebook een verklaring heeft getekend voorlopig geen gegevens meer te delen totdat nieuwe Europese regels in werking treden. Dat gebeurt in mei.

