Ombudsman: nieuw onderzoek kwestie-Barroso

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Het ethisch comité van de Europese Commissie moet opnieuw beoordelen of de omstreden overstap van oud-commissievoorzitter José Manuel Barroso naar de Amerikaanse bank Goldman Sachs wel in de haak was. Dat stelt Europees Ombudsman Emily O'Reilly na ruim een jaar onderzoek. Dat het dagelijks EU-bestuur nooit een besluit heeft genomen over Barroso gezien de mogelijkheid dat hij zou gaan lobbyen voor de bank, betitelt de ombudsman als ,,wanbestuur''.

Het comité oordeelde in 2016 dat de Portugees de gedragscode niet had overtreden, omdat hij de ‘afkoelingsperiode’ van achttien maanden in acht had genomen. Bovendien had hij beloofd niet te lobbyen bij zijn voormalige werkgever.

O’Reilly trekt die belofte in twijfel nu bekend is geworden dat Barroso afgelopen oktober een ontmoeting had met EU-commissaris Jyrki Katainen. Beiden hebben overigens gezegd dat dit een privéontmoeting was, hoewel de bijeenkomst 'met Goldman Sachs' wel bij het lobbyregister werd aangemeld. ,,Ik heb geen EU-functionarissen belobbyd en zal dat ook niet doen'', twitterde Barroso donderdag in een reactie.

Oud-voorzitters moeten sinds vorige maand tot drie jaar na hun vertrek toestemming vragen aan de commissie over een nieuwe baan, in plaats van anderhalf jaar. De termijn voor oud-EU-commissarissen ging naar twee jaar. Commissievoorzitter Juncker zei over de aangescherpte gedragscode dat ,,de hoogst mogelijke ethische normen" in acht moeten worden genomen om belangenconflicten te voorkomen.

De ombudsman vindt dit niet ver genoeg gaan. De Europese Commissie zou moeten overwegen oud-voorzitters na hun vertrek een ,,aantal jaar’’ langer als lobbyist te weren. ,,Oud-commissarissen hebben recht op een nieuwe baan, maar als voormalig dienaar van de publieke zaak moeten ze ook garanderen dat hun acties het vertrouwen van burgers in de EU niet ondermijnen'', schrijft zij.

De Europese Commissie is gevraagd voor 6 juni te reageren.

