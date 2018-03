Klacht tegen PVV-Europarlementariër De Graaff

woensdag 14 maart 2018 , 19:03

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement moet PVV-delegatieleider Marcel de Graaff onmiddellijk straffen voor anti-islamitische uitlatingen, vindt een Italiaanse Europarlementariër. Cécile Kyenge, medevoorzitter van een parlementaire groep tegen racisme en voor diversiteit, heeft een formele klacht ingediend tegen de Nederlandse politicus.

Zij heeft volgens een medewerker steun toegezegd gekregen van enkele tientallen collega's. De Graaf reageerde via Twitter: ,,Enge europarlementariërs willen waarheid over immigratie en islam niet horen. Bah bah!''

De in Congo geboren Kyenge was eerder minister voor integratie in Italië. Zij valt over uitspraken van De Graaff woensdag in het parlement dat moslims Europa zouden terugbrengen naar de Middeleeuwen en de islam wordt gedefinieerd door ongelijkheid tussen de seksen, polygamie, kindhuwelijken, slavernij en eermoorden. ,,Zijn toespraak was duidelijk gebaseerd op islamofobe retoriek en is onaanvaardbaar gedrag voor een lid van het parlement’’, schrijft Kyenge aan voorzitter Tajani.

,,Gevaarlijk en onverantwoordelijk’’, noemt zij de daden van De Graaff in het licht van aanvallen op moslims in Europa. De strijd tegen intolerantie, racisme en xenofobie is een zaak voor alle Europarlementariërs, aldus Kyenge. Zij hoopt snel te horen wat voor maatregelen er worden getroffen.

Het parlement zou de PVV’er op grond van de huisregels een financiële straf of schorsing kunnen opleggen. De Graaff kreeg in 2015 een boete opgelegd omdat hij een stem uitbracht voor zijn fractiegenoot Marine Le Pen. Hij moest vijf keer zijn dagvergoeding inleveren, goed voor 1530 euro.

