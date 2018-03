Brussel zoekt geld voor vervolg Turkije-deal

woensdag 14 maart 2018 , 11:37

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Voor de verlenging van de vluchtelingendeal die de Europese Unie en Turkije sloten, is ook de komende twee jaar 3 miljard euro nodig. Uit het EU-budget is 1 miljard euro beschikbaar. De Europese Commissie roept de lidstaten op het bedrag snel aan te vullen. Die hebben er eerder in principe mee ingestemd de afspraken te verlengen.

De in maart 2016 gesloten deal voorzag in 3 miljard euro voor opvang van (veelal Syrische) vluchtelingen in Turkije. De contracten voor dat bedrag zijn gesloten. Ruim 1,85 miljard euro is uitgekeerd, onder meer voor onderwijs aan een half miljoen kinderen en humanitaire hulp aan 1,2 miljoen vluchtelingen. ,,Het waardevolle werk moet voortgezet’’, zei EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) woensdag. ,,De samenwerking met Turkije is cruciaal.’’

Als tegenprestatie beloofde Ankara migranten die illegaal naar Griekenland trokken terug te nemen. De Grieken moeten daar sneller besluiten over nemen, maar de deal is een succes, aldus Avramopoulos. Vergeleken met de periode voor het akkoord wagen 97 procent minder migranten de oversteek vanuit Turkije, zei hij.

