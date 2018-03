Hoekstra: steun tegen Frans-Duitse spurt

dinsdag 13 maart 2018 , 14:36

BRUSSEL (ANP) - Een aantal landen wil zich aansluiten bij de groep van acht noordelijke EU-lidstaten waaronder Nederland die tegengas geven aan Frans-Duitse plannen voor verdere economische integratie. Minister Wopke Hoekstra weigerde na afloop van een vergadering van de EU-ministers van Financiën echter namen te noemen.

De acht hebben maandag tijdens een diner in Brussel afgesproken elke twee maanden samen te komen. Nieuwkomers zijn van harte welkom om aan te schuiven, aldus de minister. Hoekstra organiseerde vorige week al een etentje met zijn collega’s uit Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen en Zweden.

Vervolgens stuurden ze een gezamenlijke brief naar eurogroepvoorzitter Mario Centeno waarin ze hun ideeën over de hervorming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) toelichten. Ze vrezen dat Berlijn en vooral Parijs te hard van stapel willen lopen met Europa.

De 'alliantie' is niet specifiek tegen Frankrijk gericht maar de acht leggen wel de nadruk op de verantwoordelijkheid van nationale staten. Die moeten eerder gemaakte afspraken nakomen ,,waaronder de Europese begrotingsregels", stond in hun gezamenlijke brief. Verder moeten nieuwe initiatieven de steun van het publiek hebben en niet leiden tot ,,vergaande overheveling van bevoegdheden naar Europa".

Ook moet het toekomstige Europees Monetair Fonds (EMF) ,,volledig in handen blijven van de lidstaten". Het moet de opvolger worden van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM). De aandeelhouders van dit noodfonds zijn nu de ministers van Financiën.

