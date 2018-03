Zaak tegen nepnieuwsbureau EU van de baan

dinsdag 13 maart 2018 , 14:18

AMSTERDAM (ANP) - De rechtszaak tegen het nepnieuwsbureau van de EU, EUvsDisinfo, is van de baan. The Post Online (TPO), journalist Chris Aalberts, Geenstijl en De Persgroep stoppen de procudure die ze tegen de EU wilden voeren omdat ze waren beschuldigd van verspreiding van nepnieuws. ,,Na dreiging met een kort geding trok EU onverwachts de beschuldigingen aan het adres van de verschillende mediabedrijven op de website EUvsDisinfo in.''

Volgens TPO willen de partijen de rechtbank niet onnodig belasten en de EU geen publiek geld laten besteden aan de rechtsgang. ,,Het is teleurstellend dat het tot de dreiging van een kort geding heeft moeten komen voor de EU duidelijk heeft willen toegeven dat er fouten zijn gemaakt. Met de valse beschuldigingen heeft de EU het recht op vrijheid van meningsuiting van de media geschonden'', staat op de site van The Post Online.

