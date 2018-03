Voorzitter eurogroep: laatste fase steunprogramma Griekenland

dinsdag 13 maart 2018 , 9:29

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Griekenland voldoet aan bezuinigings- en hervormingseisen van de Europese geldschieters en gaat de laatste fase van het Europese steunprogramma in. Dit zei Eurogroepvoorzitter Mario Centeno gisteren na een bijeenkomst van de eurogroep. Het land ontvangt in totaal nog 6,7 miljard euro aan eerder afgesproken leningen uit het Europees noodfonds ESM. Deze maand wordt 5,7 miljard euro overgemaakt, het laatste miljard volgt later in het voorjaar. Tijdens de bijeenkomst van de eurogroep in april wordt gesproken over schuldverlichting.

Griekenland heeft voldaan aan de gestelde eisen van het derde steunprogramma. Daarvoor moets de Griekse regering veel hervormingen doorvoeren. Dit was een voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning vanuit het noodfonds.

Het steunprogramma zal in augustus aflopen, waarna Griekenland weer op eigen financiële benen dient te staan. De totale Europese schuld van Griekenland bedraagt 224 miljard euro.

Bron: NRC, eurogroep

