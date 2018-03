Tang: nieuw belastingregime internetreuzen

dinsdag 13 maart 2018 , 10:50

gewijzigd

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP) - Door verouderde wetgeving schuiven internetreuzen als Booking.com in Europa te makkelijk met bedrijfswinsten, stelt Europarlementariër Paul Tang (PvdA). Hij doet woensdag namens het Europees Parlement een voorstel voor een nieuwe Europese regeling voor winstbelasting.

Veel websites zijn in de meeste lidstaten alleen digitaal aanwezig en kunnen daardoor bedrijfswinsten doorschuiven naar het Europese land met het laagste belastingtarief. ,,Een bedrijf als Booking.com weet hierdoor ruim 700 miljoen aan belasting te ontlopen'', aldus Tang.

Hij vindt dat niet de bedrijven mogen bepalen waar ze hun winst boeken en belasting betalen, maar dat de Europese landen dat moeten doen. Tang becijferde eerder dat internetreuzen als Google en Facebook in drie jaar tijd bijna 5,1 miljard euro minder belasting betaalden door hun omzet op papier elders te boeken.

Volgens de Europarlementariër groeit het besef dat de huidige manier van winstbelasting achterhaald is. Van de Amerikaanse president Donald Trump valt in zijn ogen weinig te verwachten, ,,dus moet Europa het voortouw nemen. We leven in de 21e eeuw, het is dus ook hoog tijd voor een modern belastingsysteem.”

Booking.com wil niet reageren op de 700 miljoen euro aan belastingen die het bedrijf volgens Tang ontloopt. De Nederlandse bv van Booking.com betaalt naar eigen zeggen belastingen volgens de ,,relevante wetgeving, waaronder het Europees en Nederlands recht''. Daarnaast noemt het Amsterdamse bedrijf zichzelf ,,een van de zeldzame voorbeelden van een Europees succesverhaal voor het starten van een onderneming''.

