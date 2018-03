EU-parlement hekelt vriendjespolitiek Brussel

maandag 12 maart 2018 , 19:19

STRAATSBURG (ANP) - Met vriendjespolitiek en schimmige promoties speelt de Europese Commissie eurosceptici in de kaart. Het dagelijks EU-bestuur gedraagt zich arrogant en behandelt EU-parlementariërs als kinderen.

Dat was de strekking van een debat in het Europees Parlement over de benoeming van de Duitser Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de commissie. ,,U ondermijnt het vertrouwen van de burger’’, zei Sophie in ’t Veld (D66).

Het parlement vroeg commissaris Günther Oettinger (Personeelszaken) opheldering over de 'superpromotie' van de kabinetschef en partijgenoot van voorzittter Jean-Claude Juncker. Hij werd in februari naar de hoogste ambtelijke post gekatapulteerd op de dag dat bekend werd dat de Nederlander Alexander Italianer die plek op 1 maart verliet.

Agnes Jongerius (PvdA) zei zich te ,,schamen voor het Europa van de achterkamertjes.’’ Volgens Peter van Dalen (ChristenUnie) is Selmayr nu ,,aangebrand Brussels lof. Dat is niet te verteren.''

Dennis de Jong (SP) zei ,,stap voor stap’’ te willen weten hoe de aanstelling is verlopen. Er komt een onderzoek van de commissie begrotingscontrole, waar hij lid van is. Ook de Europese Ombudsman buigt zich over de affaire.

