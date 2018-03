Merkel hoopt op deal over importtarieven VS

maandag 12 maart 2018 , 15:02

Bron: The Council of the European Union

BERLIJN (ANP/RTR) - Angela Merkel hoopt nog altijd op een overeenkomst met de Verenigde Staten over de op handen zijnde importheffingen. De Duitse bondskanselier zegt graag met de Amerikanen in gesprek te gaan. Ze voegde daaraan toe dat Europa klaar moet staan met een reactie op de eenzijdige oplegging van de tarieven.

De Europese Unie wil net als Canada en Mexico vrijstelling van de importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium die over twee weken ingaan. Mocht in het slechtste geval een oplossing voor het handelsconflict met de VS uitblijven dan lijken tegenmaatregelen onafwendbaar.

Merkel concentreert zich vooralsnog op de te voeren gesprekken. Die vinden later deze week plaats.

De VS zal handelsminister Wilbur Ross afvaardigen. Via Twitter laat president Donald Trump weten dat de inzet van de Amerikanen vooral gericht zal zijn op het schrappen van handelstarieven en -barrières die in het nadeel werken van de VS. Die zijn volgens hem niet eerlijk voor de Amerikaanse boeren en de industrie van het land.

