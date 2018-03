EU verlengt Krim-sancties tegen Rusland

maandag 12 maart 2018 , 11:02

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft de sancties tegen Rusland verlengd die zijn ingesteld vanwege de annexatie van de Krim en de steun aan rebellen in het oosten van Oekraïne. De strafmaatregelen tegen 149 individuen en 38 organisaties blijven in ieder geval in stand tot 15 september. Het gaat om reisverboden en bevriezing van tegoeden.

,,Een beoordeling van de situatie gaf geen aanleiding tot een wijziging in de sanctieregeling'', aldus de EU in een verklaring.

De EU heeft ook nog economische sancties lopen tegen Rusland. Die werden in december met zes maanden verlengd. Een derde pakket beperkende maatregelen betreft de Krim en Sebastopol. De maatregelen bestaan uit in- en uitvoerverboden, beperkingen op handel en investeringen en een verbod om toeristische diensten aan te bieden.

Terug naar boven