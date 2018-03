Katianen: Trump moet EU als handelsblok behandelen

vrijdag 9 maart 2018 , 15:19

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie waarschuwt president Donald Trump de EU als één handelsblok te behandelen. Het is onaanvaardbaar als EU-landen individuele deals worden aangeboden om onder de aangekondigde Amerikaanse heffingen op buitenlands staal en aluminium uit te komen, aldus vicevoorzitter Jyrki Katainen van de Europese Commissie. De Fin gaf vrijdag namens de commissie een officiële verklaring af over het omstreden besluit van Trump.

Tegelijk had hij kritiek op de Britten. Handelsminister Liam Fox heeft aangekondigd volgende week naar Washington te zullen afreizen om duidelijk te maken dat Groot-Brittannië moet worden uitgezonderd van de importtarieven. ,,Het Verenigd Koninkrijk is nog steeds lid van de EU en dient zich aan de onderlinge afspraken te houden'', aldus Katainen. Het EU-handelsbeleid wordt uitsluitend op EU-niveau gemaakt.

Zaterdag spreekt EU-handelscommissaris Cecilia Malmström in Brussel de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer. Katainen verwacht daar geen doorbraak. De EU wil net als Canada en Mexico vrijstelling van de importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium die over twee weken ingaan. ,,Het is niet kristalhelder hoe zo'n uitzonderingspositie werkt'', zei Katainen. ,,We kennen de criteria om ervoor in aanmerking te komen nog niet.''

Mocht in het slechtste geval een oplossing voor het handelsconflict met de VS uitblijven dan is de EU klaar voor tegenmaatregelen. Katainen zei te hopen dat het zo ver niet komt.

Terug naar boven