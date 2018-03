Ollongren nu toch tegen anti-nepnieuwsbureau

vrijdag 9 maart 2018 , 10:48

© Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (ANP) - Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat toch in Brussel de opheffing bepleiten van het omstreden anti-nepnieuwsbureau van de Europese Unie. Ze gaat mee in de wens van de Tweede Kamer, die EUvsDisinfo opgedoekt wil zien. Ollongren waarschuwde herhaaldelijk dat Nederland met zo'n pleidooi vrijwel alleen staat en dus weinig gedaan zal krijgen.

EUvsDisinfo heeft als taak de invloed van Russische propaganda in de Europese pers tegen te gaan en publiceerde op zijn website een lijst met voorbeelden daarvan. Het bureau raakte in opspraak omdat het onder meer NPO Radio 1, De Gelderlander, GeenStijl en The Post Online ten onrechte brandmerkte als verspreiders van nepnieuws.

Ollongren vond ook dat zulke fouten niet meer mogen voorkomen, maar hield tot dusver vol dat EUvsDisinfo wel degelijk nuttig kan zijn in de strijd tegen nepnieuws.

Terug naar boven