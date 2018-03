Kaag: Nederland steunt tegenmaatregelen

vrijdag 9 maart 2018 , 0:04

© Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (ANP) - Nederland steunt mogelijke tegenmaatregelen tegen de importheffingen op staal en aluminium waartoe de Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten. Dat laat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) weten.

De Amerikanen komen ,,helaas" met een invoerheffing van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Kaag heeft inmiddels contact gezocht met EU-handelscommissaris Cecilia Malmström. ,,Nederland steunt de EU-positie, WTO en tegenmaatregelen."

,,In de geluiden die wij uit Washington horen lijkt nog ruimte te zijn voor bondgenoten. Wij zullen op hoog niveau contact met de VS houden om zoveel mogelijk flexibiliteit voor onze export te zoeken. De Europese Commissie doet dit ook. Samen met mijn EU-collega’s zal ik me zeer inzetten voor een zo goed mogelijke oplossing", aldus Kaag.

Terug naar boven