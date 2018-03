Brussel: ook voor EU geen staalheffing VS

donderdag 8 maart 2018 , 22:58

BRUSSEL (ANP) - Ook de EU moet worden uitgezonderd van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. ,,Ik zal hierover de komende dagen meer duidelijkheid proberen te krijgen'', twitterde EU-handelscommissaris Cecilia Malmström kort na de ondertekening door president Donald Trump van zijn besluit om op de invoer van buitenlands staal 25 procent en 10 procent aluminium te leggen.

Die gaan voorlopig niet gelden voor buurlanden Canada en Mexico. Trump zei dat andere landen met de Verenigde Staten in onderhandeling kunnen gaan over de heffingen, die over ruim twee weken van kracht worden. Malmström heeft zaterdag in Brussel een onderhoud met de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer.

,,De EU is een nauwe bondgenoot van de VS. Daarom vinden wij dat ook de EU niet door deze maatregelen moet worden getroffen. Ik kijk uit naar het gesprek met Lighthizer'', aldus Malmström.

Terug naar boven