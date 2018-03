Tusk dringt aan op oplossing grenskwestie

donderdag 8 maart 2018 , 18:18

DUBLIN (ANP) - EU-president Donald Tusk heeft de Britten opgeroepen een ,,realistische'' oplossing aan te dragen voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland na de brexit. Door de kwestie dreigen de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU te stagneren, waarschuwde Tusk in Dublin

Tusk riep Londen op met voorstellen te komen om een zogeheten ,,harde grens'' te voorkomen tussen EU-lid Ierland en het Britse Noord-Ierland. Beide partijen hebben eerder duidelijk gemaakt geen behoefte te hebben aan grenscontroles, maar dat staat op gespannen voet met het Britse voornemen de interne markt en douane-unie te verlaten.

,,Zolang het Verenigd Koninkrijk geen oplossing aandraagt, is het moeilijk om voor te stellen dat substantiële vooruitgang zal worden geboekt in de brexit-onderhandelingen'', zei Tusk in Ierland. ,,Als Londen zich voorstelt dat de onderhandelingen zich eerst zullen richten op andere kwesties, voordat de Ierse kwestie aan bod komt, zou mijn reactie zijn: Ierland eerst.''

