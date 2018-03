Polen licht hervormingen in Brussel toe

donderdag 8 maart 2018 , 14:55

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft in Brussel een document gepresenteerd waarin hij de internationaal bekritiseerde hervorming van de rechtsstaat in zijn land verdedigt. Hij gaf het ‘witboek’ aan Jean-Claude Juncker en Frans Timmermans, de voorzitter en vicevoorzitter van de Europese Commissie. Die zullen de toelichting ‘nauwkeurig bestuderen’, aldus een woordvoerder.

Op de wetten waarmee de Poolse regering controle over de rechtspraak krijgt, was de afgelopen tijd zware kritiek van de Europese Commissie, het Europees Parlement, EU-lidstaten en rechters uit andere landen. Timmermans maakte in december bekend het zwaarste middel in te zetten tegen Polen nadat het maandenlang zijn pogingen om het land op andere gedachten te brengen had afgewezen. Hij activeerde een procedure die ertoe kan leiden dat Polen zijn stemrecht tijdelijk wordt ontnomen.

Warschau voert aan dat de hervormingen noodzakelijk zijn om het vertrouwen van de burgers in het rechtssysteem te herstellen en rechters opzij te zetten die banden hadden met het communistische gezag tot in 1989. Het witboek is een poging dat standpunt te onderbouwen.

In januari dineerde Morawiecki, die begin december aantrad, al een keer met Juncker en Timmermans. De commissie heeft steeds gehamerd op het belang van dialoog. ,,Die gaat verder’’, aldus de woordvoerder.

