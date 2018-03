Sociaaldemocraten Europees Parlement zoeken nieuwe leider

woensdag 7 maart 2018 , 14:47

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Gianni Pittella is gekozen in de Italiaanse senaat en nam woensdag afscheid van Brussel. ,,Ik ben er zeker van dat de nieuwe voorzitter zich hard moet maken voor een socialer, rechtvaardiger en effectiever Europa.’’

De Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) is nu met 189 van de 751 zetels de tweede fractie. De PvdA is daarin met drie leden vertegenwoordigd.

Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich melden tot 12 maart. De Duitser Udo Bullmann geldt als kansrijk. Een andere vicevoorzitter, de Belgische Kathleen van Brempt, heeft zich woensdag kandidaat gesteld. ,,Als we Europa ten goede willen veranderen, moeten we van binnenin beginnen.’’

Een besluit over de nieuwe fractievoorzitter wordt op 20 maart genomen.

