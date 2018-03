EU verwerpt toekomstvisie Britse premier

woensdag 7 maart 2018 , 14:59

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

LUXEMBURG (ANP) - De wensen van de Britse premier Theresa May over de toekomstige relatie met de EU zijn niet realistisch. ,,De essentie van de brexit is dat handel ingewikkelder en duurder wordt en we van elkaar wegdrijven'', zei EU-president Donald Tusk woensdag bij de presentatie van de conceptrichtlijnen voor de brexitonderhandelingen.

Tusk hoopt op een nauwe relatie en een ,,ambitieus'' vrijhandelsakkoord voor goederen en bepaalde diensten, volgens hem de enige overgebleven optie gezien de Britse keuze om buiten de douane-unie, interne markt en het Europees Hof van Justitie te blijven. Als de Britten bereid zijn hun positie te versoepelen, is de EU ook bereid concessies te doen.

,,De EU gaat de besprekingen open en positief in, we willen geen muur bouwen'', aldus Tusk. ,,Maar het zal de eerste handelsdeal in de geschiedenis zijn die de banden losser maakt, en niet versterkt.''

Toegang voor bepaalde Britse sectoren tot de interne EU-markt is geen optie, benadrukte de Pool. ,,Het is simpelweg niet in ons belang onze principes op te offeren.''

Het Verenigd Koninkrijk hoeft er niet op te rekenen na de brexit deel te kunnen uitmaken van EU-agentschappen. May zei afgelopen vrijdag aansluiting te zoeken met de agentschappen voor geneesmiddelen (EMA), chemische stoffen (ECHA) en luchtvaartveiligheid (EASA).

Als het gaat om financiële dienstverlening zal de EU Britse banken behandelen als die uit elk ander niet-EU-land, waardoor veel voordelen die de Londense ‘city’ nu heeft zouden verdwijnen. Tusk bood wel aan door te gaan met de samenwerking op het vlak van onderzoek, innovatie en terrorisme- en misdaadbestrijding. En vissers van beide kanten zouden hun huidige recht op toegang tot viswateren moeten behouden.

De 27 EU-regeringsleiders moeten later deze maand groen licht geven voor de richtlijnen waar hoofdonderhandelaar Michel Barnier zich aan moet houden.

Terug naar boven