Europese Commissie: Nederlandse economie vertoont 'onevenwichtigheden'

woensdag 7 maart 2018 , 13:48

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse economie vertoont nog steeds 'onevenwichtigheden'. De Europese Commissie blijft zorgen houden over de pensioenen en de arbeidsmarkt. Ook de prijsstijgingen op de 'levendige huizenmarkt in sommige regio's' en achterblijvende loonstijgingen bevallen Brussel niet.

Dat blijkt uit de analyse die de commissie jaarlijks uitvoert naar de economische en sociale situatie in de EU-lidstaten. Brussel kijkt ook of regeringen de aanbevelingen van de commissie opvolgen. Over Nederland is de commissie niet heel tevreden.

Zo is er 'beperkte' vooruitgang geboekt om meer werknemers aan vaste contracten te helpen. ,,Geen concrete maatregelen'' zijn genomen voor betere sociale bescherming van zelfstandigen en ,,geen nieuwe stappen'' zijn gezet om het pensioenstelsel verder te hervormen. Ook heeft de regering te weinig gedaan om reële loongroei te stimuleren, staat in het rapport over Nederland.

Terug naar boven