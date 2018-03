EU-parlement wil uitleg over promotie Selmayr

dinsdag 6 maart 2018 , 22:10

BRUSSEL (ANP) - De druk op de Europese Commissie om opheldering te geven over de promotie van de stafchef Martin Selmayr van voorzitter Jean-Claude Junckers tot secretaris-generaal van het dagelijks EU-bestuur neemt toe. Het Europees Parlement wil volgende week in een plenair debat in Straatsburg uitleg over hoe de benoeming precies is verlopen.

Volgens critici verliep de promotie erg schimmig, maar de commissie houdt vol dat alles strikt volgens het boekje is gegaan.

Selmayr (47) had gesolliciteerd op de functie van adjunct-secretaris-generaal. Maar Juncker schoof de Duitser vrijwel direct door naar de hoogste ambtelijke post, toen hij 21 februari bekendmaakte dat de Nederlander Alexander Italianer die plek op 1 maart verlaat omdat hij met pensioen gaat.

Andere leden van de Europese Commissie zouden zijn verrast door de procedure, maar stemden wel in met de benoeming. De Duitse jurist wordt de facto de baas over zo'n 33.000 commissieambtenaren.

