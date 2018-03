Klokken lopen achter door conflict Balkan

dinsdag 6 maart 2018 , 16:58

ARNHEM (ANP) - Sommige wekkers en klokken lopen sinds half januari tot wel zes minuten achter en de oorzaak daarvan is na anderhalve maand bekend. Het gaat niet om een storing maar om een conflict tussen Kosovo en Servië, die via het stroomnet een conflict uitvechten.

TenneT, met andere Europese netbeheerders verenigd in Entso-e, is boos op de Balkanlanden. Ze hopen de technische kant van het probleem binnen een week opgelost te hebben, liet Entso-e dinsdagmiddag weten.

Binnen Europa gelden afspraken voor het hoogspanningsnet. Dat moet een gemiddelde frequentie hebben van 50 hertz. Kosovo en Servië, die al jarenlang met elkaar in conflict zijn, proberen elkaar nu onder druk te zetten door hun afgesproken portie stroom sinds half januari niet te leveren. Dat zorgt volgens TenneT voor ,,een piepkleine dip'' in het net. Het blijkt dat veel huishoudelijke klokken op bijvoorbeeld ovens en wekkers die op netstroom werken daar gevoelig voor zijn en gaan achterlopen.

Volgens Entso-e hebben 25 Europese landen, waaronder Nederland, last van de stroomdip. De organisatie stelt dat er nooit eerder zoiets is gebeurd in het systeem van het hoogspanningsnet.

,,Er zijn strakke afspraken over het hoogspanningsnet in Europa. Het kan niet zo zijn dat landen hun conflicten afwentelen op dat net. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen'', aldus TenneT.

Als de netbeheerders een technische oplossing hebben gevonden, zal het naar verwachting nog een paar weken duren totdat het systeem weer helemaal op orde is.

