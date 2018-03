Kabinet trotseert Kamer over nepnieuwswaakhond

dinsdag 6 maart 2018 , 11:12

Bron: © PDC

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil het omstreden anti-nepnieuwsbureau van de Europese Commissie behouden. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken trotseert daarmee de wens van de Tweede Kamer, die wil dat ze in Brussel de opheffing van EUvsDisinfo gaat bepleiten.

EUvsDisinfo moet de invloed van Russische propaganda in de Europese pers tegengaan en publiceerde een lijst met voorbeelden daarvan. De dienst raakte in opspraak omdat het onder andere NPO Radio 1, De Gelderlander, GeenStijl en The Post Online ten onrechte brandmerkte als verspreiders van nepnieuws. EUvsDisinfo ,,schiet zijn doel voorbij'' en ,,bemoeit zich met de vrije pers in Nederland'', vindt een Kamermeerderheid, regeringspartij VVD inbegrepen.

Ollongren vindt wel dat EUvsDisinfo voortaan anders te werk moet gaan. De makers moeten desinformatie ontmaskeren ,,zonder de onafhankelijke media te controleren of te veroordelen''.

