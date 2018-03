Nederlandse industrie wil actie kabinet en EU tegen staalheffing

vrijdag 2 maart 2018 , 16:31

Bron: © Liesbeth Weijs

ZOETERMEER (ANP) - De staalindustrie in Nederland is bang voor negatieve gevolgen van de aangekondigde Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Brancheorganisaties FME en VNMI roepen het kabinet en de Europese Unie daarom op tot actie om zo mogelijk nog te voorkomen dat president Donald Trump volgende week zijn handtekening onder het voorstel zet.

,,We zijn een klein land met een enorm grote staalindustrie die hoogwaardige producten aan onder andere Amerika levert. We dumpen dat niet zoals wel wordt gesuggereerd'', stelt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. ,,Ofwel deze regel wordt tegengehouden of er komt een uitzondering voor staalproducenten uit Europa.''

Volgens de branche gaat het hier over een heffing op staal voor bijvoorbeeld groenteblikken. Op korte termijn kan de Nederlandse exportpositie worden geschaad. Voor de langere termijn bestaat de kans dat de EU en China ook met handelsbeperkingen komen. Dan wordt de inkoop van grondstoffen voor de Nederlandse industrie duurder en raakt de EU-markt op en duur overspoeld met Aziatisch staal en aluminium.

