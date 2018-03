May: ook stevige banden met EU na brexit

vrijdag 2 maart 2018 , 18:48

Bron: The Council of the European Union

LONDEN/BRUSSEL (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May heeft vrijdag in haar langverwachte brexit-toespraak gezegd dat ze ook na het vertrek uit de EU een stevige band met de unie wil houden. Ze ziet na de brexit het liefst een goede douanesamenwerking.

Ze herhaalde nog eens dat van een ,,harde grens' op het Ierse eiland geen sprak kan zijn, maar kwam niet met een oplossing voor dit heikele punt. De harde grens dreigt als Noord-Ierland net als de rest van het Verenigd Koninkrijk vertrekt uit de EU.

May ziet een douanesamenwerking waarbij de tarieven voor goederen voor de EU hetzelfde blijven, maar andere tarieven gelden voor goederen die Groot-Brittannië ingaan. Gezamenlijke regelingen moeten wachttijden en papierwerk beperken.

De Britse premier wil verder met de EU onderhandelen over hoe enkele belangrijke agentschappen (deels) in Groot-Brittannië kunnen blijven. Ze doelde op agentschappen voor medicijnen, luchtvaart en chemie.

EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier verwelkomde de ,,helderheid’’ die May bood over het Britse vertrek uit de Europese interne markt en de douane-unie. Ook was hij positief over haar erkenning dat de Britse regering nog concessies zal moeten doen.

Barnier verwees naar voorstellen die de EU volgende week zal doen over een toekomstig vrijhandelsakkoord. EU-president Tusk presenteert dan de richtlijnen waar Barnier zich aan moet houden. De Fransman liet zich verder niet uit over Mays toespraak.

